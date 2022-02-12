Благодарю Первого вице-президента Азербайджана, Президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву за особое внимание, уделяемое развитию спорта - Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - Благодарю Первого вице-президента Азербайджанской Республики, Президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву за особое внимание, уделяемое развитию тамблинга и прыжков на батуте в гимнастике, а также спорта в целом!

Как сообщает Trend, об этом сказала в субботу на церемонии открытия Кубка мира по прыжкам на батуте заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Мариана Василева.

"Уважаемые спортсмены, дорогие гости, дамы и господа! Рада снова приветствовать вас в Баку! Всего три месяца назад Федерация гимнастики Азербайджана провела 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу и 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп. Благодарю Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву за особое внимание, уделяемое развитию тамблинга и прыжков на батуте в гимнастике, а также спорта в целом! Я очень рада, что мы снова собрались вместе после тяжелых дней пандемии. Это значит, что спортивный дух и стремление к победе дают нам стимул преодолевать все трудности. Здесь собрались около 60 спортсмена из 13 стран. От имени министерства молодежи и спорта желаю всем удачных соревнований, крепкого здоровья и новых побед! Объявляю Кубок мира по прыжкам на батуте открытым!" - сказала она.