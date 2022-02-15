В Азербайджане предложено списать штрафы, выписанные до 1 февраля 2022 г.
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено списать штрафы, выписанные до 1 февраля 2022 года.
Как сообщает Trend, с этим предложением выступил во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли на пленарном заседании парламента.
По его словам, у Азербайджана достаточно средств, и страна не нуждается в этих штрафах.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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