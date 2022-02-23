На процессе по делу экс-главы аппарата ИВ Баку допрошены свидетели

БАКУ /Trend/ - Рассмотрена апелляционная жалоба находящегося под арестом бывшего руководителя аппарата ИВ города Баку Расима Гулиева на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает в среду Trend, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям были допрошены главный архитектор города Баку Акиф Абдуллаев и руководитель компании "FF-2011" Тамелла Ибрагимова.

Процесс продолжится 16 марта.

Отметим, что против Гулиева было выдвинуто обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана. В его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана по факту предоставления ЖСК FF-2011 незаконных разрешений на снос жилого дома, охраняемого государством как культурный памятник местного значения, жилых зданий на ул. Диляры Алиевой, 141 в Насиминском районе Баку и строительство новых жилых зданий.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)