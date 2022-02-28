В Азербайджане обнародовано число школ и классов на дистанционном обучении

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародовано количество школ и классов на дистанционном обучении.

Как сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Trend, в настоящее время одна школа в Азербайджане находится на дистанционном обучении.

По данным ведомства, общее количество классов, переведенных на дистанционное обучение, составляет 40.

Напомним, что согласно правилам карантинного режима, в случае выявления фактов инфицирования коронавирусом в школах решение о локальном закрытии принимается на основании заключения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)