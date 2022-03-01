В одной из воинских частей Азербайджана прошли тактические учения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, в одной из воинских частей азербайджанской армии прошли тактические учения, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В соответствии со сценарием учений, подразделения успешно выполнили поисковые операции, операции по обнаружению и обезвреживанию диверсионно-разведывательной группы условного противника и другие задачи.
Основная цель тактических учений - поддержание высокого уровня боеготовности подразделений и совершенствование практических навыков военнослужащих, говорится в сообщении минобороны.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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