Находящийся в заключении экс-глава ИВ Евлахского района перенес третью операцию на сердце

БАКУ /Trend/ - Находящийся в заключении бывший глава Исполнительной власти (ИВ) Евлахского района Годжа Самедов перенес третью операцию на сердце в Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, сообщает Trend.

Его состояние оценивается как критическое.

Отметим, что Самедов ранее дважды перенес операцию на сердце в Центральной клинической больнице.

Напомним, что Годжа Самедов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в 2019 году.

Он был приговорен Шекинским судом по тяжким преступлениям к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением, взяточничестве в особо крупных размерах, присвоении и др.

Позднее Шекинский апелляционный суд сократил Самедову срок наказания до шести лет с учетом состояния его здоровья.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)