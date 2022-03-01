Более 20 граждан Азербайджана въехали из Украины в Венгрию - госкомитет

БАКУ /Trend/ - За последние два дня на территорию Венгрии из Украины через пограничные пункты въехал 21 гражданин Азербайджана, сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В сообщении отмечается, что по информации главы Дома Азербайджана в Будапеште Ибрагима Сафарли, наши соотечественники были доставлены в венгерскую столицу из приграничных венгерских городов. Они размещены в Доме Азербайджана в Будапеште, в домах наших соотечественников в столице Венгрии, а также в отелях.

Представители диаспорских организаций поддерживают с ними постоянную связь.

Отметим, что на погранично-пропускных пунктах для граждан Азербайджана, которых планируется доставить на родину в ближайшие дни, оформлена беспошлинная 15-дневная виза. Госкомитет по работе с диаспорой сообщает, что азербайджанцы, которые могут перебраться из Украины в Польшу и Венгрию, могут остановиться в Домах Азербайджана, функционирующих в этих странах.

С Домом Азербайджана в Польше можно связаться по телефону: +48 732 858 585, а с Домом Азербайджана в Венгрии - по телефону: +994 50 662 19 89.

По поручению правительства Азербайджана Государственный комитет по работе с диаспорой в координации с соответствующими государственными структурами продолжает деятельность по эвакуации наших соотечественников, проживающих в Украине, на родину.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)