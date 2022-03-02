Баку примет 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике

БАКУ /Trend/ - Впервые в Баку, 10-13 марта, в Национальной арене гимнастики пройдет Чемпионат мира по акробатической гимнастике, сообщает в среду Trend.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 190 гимнастов из 21 страны мира.

На соревнованиях, которые будут проходить в течение четырех дней, гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп продемонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представят чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры Чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.

Напомним, что Кубок мира по акробатической гимнастике впервые прошел в нашей стране в 2018 году.

(Автор: Джани Бабаева)