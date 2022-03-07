Сегодня утром из города Шуша в направлении Ханкенди начал озвучиваться азербайджанский гимн (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 06.00 из города Шуша в направлении Ханкенди был озвучен азан.

Как сообщает в понедельник Trend , кроме того, транслируются также Государственный гимн Азербайджана и военно-патриотическая музыка.

(Перевод: Фидан Мустафаева)