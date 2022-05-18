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В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2022 16:33
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Специалисты Сальянского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана провели осмотр старых кладбищ в Джалилабадском и Ярдымлинском районах.

Об этом сообщили в среду Trend в госслужбе.

В сообщении отмечается, что в ходе мониторинга были обнаружены каменные фигуры баранов и быков.

"Хотим отметить, что это первый случай, когда в Азербайджане были обнаружены каменные фигуры быков (буйволов)", - говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
В Азербайджане впервые обнаружены каменные фигуры быков (ФОТО)
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