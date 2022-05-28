Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью военнослужащего

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей в Военную прокуратуру Губадлинского района информации о смерти военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядового Мамедова Мехрали Новруз оглу, получившего травмы в результате несчастного случая, произошедшего 27 мая этого года в не боевых условиях на территории Лачинского района, был проведен осмотр места происшествия и тела. В качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела и выполнены другие необходимые действия.

Как сообщили Trend в субботу в Республиканской военной прокуратуре, по факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своего служебного долга в результате недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР, проведены необходимые следственные действия.

Расследование продолжается и будут приняты все меры в соответствии с законодательством, сказали в Военной прокуратуре.

(Перевод: Нубар Кулузаде)