Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, прогнозируется умеренный северный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем - 27-31, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 31-36, в горах ночью – 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)