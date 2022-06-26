Начался визит албано-удийской религиозной общины в Суговушан (ФОТО)

ТЕРТЕР /Trend/ - Началась поездка албано-удийской религиозной общины в освобожденный от армянской оккупации поселок Суговушан Тетерского района Азербайджана.

Как сообщает Trend, члены общины посетили церковь в Суговушане.

Члены албано-удинской христианской религиозной общины во время посещения исторических земель Азербайджана по случаю создания азербайджанской армии 26 июня посетили историческое место V века в Суговушане, относящееся к албанскому культурному наследию, которое было восстановлено армянами в 1898 году и представлено ими как армянский храм.

В церкви был совершен религиозный обряд. Во время визита члены общины зажгли свечи и помолились.

Затем члены общины отправятся в село Талыш. Они посетят Албанскую церковь.