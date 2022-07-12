Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью – 8-13, днем - 25-30 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)