В Азербайджане начинается прием в детсады в электронном порядке

БАКУ /Trend/ - С 11:00 18 июля в Азербайджане стартует процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2022/2023 учебный год в электронном порядке.

Процесс продлится до 14 сентября.

Как сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана, прием детей осуществляется при помощи «Системы электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения» (www.bq.edu.az).

Таким образом, с указанного времени родители получат возможность создать в системе электронный кабинет.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)