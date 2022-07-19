Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 31-35, в Баку ночью - 24-26, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана местами прогнозируются кратковременные дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью 10-15, днем - 26-31 градус тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)