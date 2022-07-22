БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 210 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 417, вторую - 113, три и более - 1 416, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 800 702. Первую дозу вакцины получили 5 363 408, вторую - 4 856 833, три и более - 3 327 959, бустерную дозу после положительного результата теста - 252 502 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)