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В Азербайджане выявлены еще 306 случаев заражения коронавирусом, вылечились 258 человек

Общество Материалы 26 июля 2022 18:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 306 случаев заражения коронавирусом, вылечились 258 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 306 случаев заражения коронавирусом, 258 человек вылечились, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 796 882 случая заражения коронавирусной инфекцией, 785 166 человек вылечились, 9 739 – скончались, число активных больных составляет 1977.

За последние сутки в стране проведены 3 739 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 029 737.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 306 случаев заражения коронавирусом, вылечились 258 человек
В Азербайджане выявлены еще 306 случаев заражения коронавирусом, вылечились 258 человек
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