В Азербайджане выявлены еще 306 случаев заражения коронавирусом, вылечились 258 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 306 случаев заражения коронавирусом, 258 человек вылечились, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 796 882 случая заражения коронавирусной инфекцией, 785 166 человек вылечились, 9 739 – скончались, число активных больных составляет 1977.

За последние сутки в стране проведены 3 739 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 029 737.

(Перевод: Фидан Мустафаева)