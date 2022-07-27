В Азербайджане выявлено еще 399 случаев заражения коронавирусом, вылечился 271 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 399 случаев заражения коронавирусом, 271 человек вылечился, 2 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 797 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, 785 437 человек вылечились, 9 741 – скончался, число активных больных составляет 2 103.

За последние сутки в стране проведены 3 543 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 033 280.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)