Мы переняли опыт Азербайджана в проведении Игр исламской солидарности - мэр города Конья (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Мы переняли опыт Азербайджана в проведении Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции Угур Ибрахим Алтай, который является мэром турецкого города Конья, где проходят V Игры исламской солидарности.

Алтай подчеркнул, что город динамично развивается и быстрые темпы развития стали основой для проведения здесь Игр.

«Мы провели огромную работу по организации V Игр исламской солидарности. Наша работа не ограничивалась только городом Конья и Турцией. В частности, мы вели пропаганду Игр и в странах-участницах Организации исламского сотрудничества», - сказал он.

Также мэр города подчеркнул, что был изучен и применен опыт прошедших в Баку IV Игр исламской солидарности.

«В Баку Игры прошли на высоком уровне, а мы в свою очередь постарались провести их на еще более высоком уровне», - сказал Алтай.

Подытожив, он поблагодарил иностранную делегацию журналистов, которые прибыли в Конью для освещения Игр.

«Благодарим всех журналистов и ценим ваш труд. Освещение спортивных событий в иностранных СМИ поспособствует также и развитию и привлечению туристов в наш город», - добавил он.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония закрытия состоится 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.