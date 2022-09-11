В Азербайджане арестован журналист Аваз Зейналлы

БАКУ /Trend/ - Главный редактор интернет канала «Хурал» Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов, задержанные по обвинению в получении взятки, предстали перед судом.

Как сообщает Trend, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова. По решению суда оба лица были приговорены к 4 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов обвиняются в получении крупных сумм взяток от членов семьи находящегося в заключении экс-главы "Baku Steel Company" Расима Мамедова.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 УК Азербайджана (получение взятки в крупном размере).