Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

В пояснении Кабмина относительно данного решения указывается, что решение принято в целях обеспечения исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 12 августа 2021 года.

Данный документ послужит систематизации и анализу информации о строениях на освобожденных от оккупации территориях, и тем самым защите недвижимых образцов культурного наследия.

Реестр ведется в электронном виде, посредством специально созданного информационного ресурса.