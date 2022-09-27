Министр здравоохранения Азербайджана посетил ветеранов, раненых во время 44-дневной войны

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев посетил ветеранов 44-дневной Отечественной войны, проходящих лечебно-восстановительный курс в Санаторно-курортном реабилитационном центре, расположенном в бакинском поселке Бузовна.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве здравоохранения, на встрече Теймур Мусаев отметил, что 44-дневная война положила конец длившейся около 30 лет оккупации азербайджанских земель, и великая победа, одержанная армией страны под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в историю.

Министр подчеркнул, что забота о семьях шехидов и ветеранах является одним из основных приоритетов государственной политики.

«Азербайджанский народ глубоко чтит память наших солдат и офицеров, всех наших шехидов. Каждый из нас в долгу перед нашими отважными шехидами, отдавшими свою жизнь во имя Родины. Мы благодарны им за победу, которую они нам подарили», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)