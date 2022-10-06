В Азербайджане с 1 октября не возвращается часть НДС за покупку спиртного и сигарет (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 1 октября не возвращается часть НДС за покупку спиртных напитков и сигарет, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Согласно информации, с учетом того, что употребление алкогольных напитков и табакокурение наносят вред здоровью, они исключены из сферы стимулирующих мер в виде возврата НДС. Наряду с этим, в результате исследования, проведенного за период с начала применения механизма возврата части НДС, наблюдались случаи злоупотреблений в процессе возврата НДС при покупке и продаже алкогольных напитков и табачных изделий.

Напомним, что после изменений в Налоговый кодекс Азербайджана механизм возврата части НДС распространяется, наряду с деятельностью в розничной торговле и общественном питании, также на медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями с 1 января 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)