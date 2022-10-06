Увеличивается количество поездов по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования пассажиропотока на маршруте Сумгайыт-Хырдалан-Баку с 10 октября 2022 года отправляющийся из Баку в 08.00 поезд Баку-Гянджа-Баку в 07:25 будет отправляться по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку. По этой причине в график движения пассажирского поезда Баку-Гянджа вносятся изменения, и с указанной даты поезд будет отправляться из Баку в 08:45. Время прибытия поезда из Гянджи в Баку останется тем же.

Об этом Trend сообщили в четверг в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отметим, что в настоящее время поезда на линии Абшеронской кольцевой железной дороги курсируют с наименьшими интервалами в соответствии с количеством имеющегося парка поездов. Для устранения плотности пассажиропотока вносятся частичные изменения в график движения поездов, о чем пассажирам будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что утром 6 октября в одном из вагонов электропоезда, следовавшего по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку, произошел технический сбой в системе вентиляции. Специалисты устранили возникшую техническую неисправность в короткие сроки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)