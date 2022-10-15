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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 15 октября 2022 18:23 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 788 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 295, вторую - 159, три и более - 271, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 63 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 902 183. Первую дозу вакцины получили 5 387 008, вторую - 4 869 683, три и более - 3 383 045, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 447 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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