Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер сменится днем северо-западным, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 20-24 градуса тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, на горных территориях местами ожидаются грозовые дожди, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 21-26, в горах ночью – 1-6, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)