На границе Азербайджана с Россией наблюдается скопление грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - На Самурском таможенном посту Главного северного территориального таможенного управления Азербайджана на границе с Российской Федерацией наблюдается скопление грузовых транспортных средств.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

Было отмечено, что проблем с отправкой автомобилей с линии экспортного контроля Самурского таможенного поста нет, и в соответствии с количеством пропусков противоположной стороны обеспечивается проезд грузовых автомобилей.

В настоящее время Самурский таможенный пост работает в усиленном режиме и предпринимаются все необходимые меры для устранения скопления грузовых транспортных средств. Соответствующие структуры ГТК ведут переговоры с российской стороной об ускорении процессов пересечения границы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)