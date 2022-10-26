Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, умеренный юго-восточный ветер сменится вечером северо-западным ветром, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 17-19, в Баку ночью 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 17-22, в горах ночью – 0-4, днем - 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)