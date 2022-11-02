Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер умеренный северо-западный, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем - 16-18, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако на некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 16-21, в горах ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)