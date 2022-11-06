В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы 8 ноября с 08:00 утра до 13:00 дня запланировано шествие в сопровождении военного оркестра по маршруту следования по различным улицам и проспектам Баку.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал главный инспектор Государственной управления дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Было отмечено, что для проведения мероприятий запланированы определенные маршруты:

"Первый маршрут – в направлении Дворца Гейдара Алиева, проспекта Бюльбюля, Киноцентра "Низами", проспекта Нефтчиляр, площади Азадлыг, второй маршрут – в направлении Аллеи шехидов, комплекса «Пламенные башни», станции метро «Ичеришехер», улицы Истиглалиет, круга Азнефть, памятника Бахраму Гуру и третий маршрут - в направлении парка Гусейна Джавида, проспекта Гусейна Джавида, проспекта Парламента, Аллеи шехидов".

Обращаясь к участникам движения, Аскерли сказал, что в указанные часы дороги будут перекрыты.