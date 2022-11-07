В Таллине состоялся концерт, посвященный Дню Победы Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В столице Эстонии Таллине состоялось торжественное мероприятие по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Эстонии, официальные лица Эстонии, представители местной общественности, азербайджанской и турецкой общин.

Открыв мероприятие вступительным словом и поприветствовав гостей, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с 8 Ноября – Днем Победы. Было отмечено, что наше независимое государство и народ не смирились с 30-летней оккупацией своих земель, героическая армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила два года назад земли страны от оккупации. Было привлечено внимание к тому, что в настоящее время в освобожденном Карабахе проводятся широкомасштабные работы по реконструкции и благоустройству, началась реализация программы “Большое возвращение”.

Выразив признательность азербайджанской диаспоре и молодым соотечественникам, доводившим во время 44-дневной Отечественной войны и в поствоенный период азербайджанские реалии до эстонской общественности, председатель комитета с удовлетворением подчеркнул, что эстонское государство всегда оказывало поддержку нашей стране.

Затем выступил председатель Эстонско-азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.

Далее в исполнении выступивших в художественной части мероприятия солистки Эстонского театра оперы и балета Ольги Зайцевой и скрипачки Мари-Лиис Уйбо были представлены произведения азербайджанских и эстонских композиторов.

В рамках мероприятия состоялась презентация музыкального диска с исполнением эстонских и азербайджанских музыкантов.