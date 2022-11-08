Состоялась презентация художественно-музыкальной композиции «Мы - дети героев» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 ноября в рамках совместной деятельности компаний «PASHA Life» и «PASHA Holding» и при поддержке Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» состоялась презентация художественной композиции, посвященной памяти шехидов, под названием «Мы - дети героев».

Дети отдавших свои жизни за Родину шехидов стали исполнителями песни, написанной супругой шехида Отечественной войны в рамках данного проекта, представленного накануне второй годовщины Победы.

В ходе презентации начальник отдела Корпоративных Коммуникаций компании «PASHA Life» Вели Мамедов рассказал о проекте и внимании компаний «PASHA Holding» и «PASHA Life» к данной теме. Затем менеджер проекта Марьям Ханым Абасалиева поделилась историей, процессом и деталями проекта. Кроме того, среди официальных гостей, принявших участие в мероприятии, были Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, депутат Джейхун Мамедов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов и Севиндж Ализаде, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар».

В завершение мероприятия был продемонстрирован посвященный шехидам уникальный единый фотобанк. Через веб-сайт http://www.Karabakhlife.az каждый пользователь может получить, а также пополнить имеющуюся информацию, доступную на платформе.

Следует отметить, что указанные проекты созданы в результате сотрудничества компаний «PASHA Holding» и «PASHA Life».

Художественно-музыкальную композицию, посвященную тем, кто подарил нам Победу, вы можете посмотреть на официальной социальной странице компании:

https://www.youtube.com/watch?v=KO4llFgNajo