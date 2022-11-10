Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем - 12-15, в Баку ночью - 9-11, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, на высокогорных территориях возможен снег, ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 12-16, в горах ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-7 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)