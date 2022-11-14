Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами туман и морось, во второй половине дня – дожди, умеренный северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди. На горных территориях возможен снег, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 13-18, в горах ночью – около 1-6 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)