Международное сообщество не должно игнорировать минную проблему в Азербайджане - турецкий фонд

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество не должно игнорировать минную проблему в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в понедельник сказал сотрудник турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Мехмет Алтынташ.

Он отметил стремительный ход восстановительных и строительных работ в Карабахе.

"В конце марта прошлого года мы приняли участие в программе, организованной Агентством Азербайджана по разминированию. Агдам, который мы видели тогда, и Агдам сегодня значительно отличаются", - сказал Алтынташ.

Говоря о сотрудничестве с Агентством Азербайджана по разминированию, он сказал, что мины – это очень серьезная проблема, и разминирование территорий требует больших средств.

«Международное сообщество не должно игнорировать проблему мин в Азербайджане», - сказал сотрудник турецкого Фонда.

Он отметил, что рамках сотрудничества с Агентством по разминированию Фонд обеспечивает ветеранов и гражданских лиц протезами. Турция изготавливает протезы по мировым стандартам, стоимость которых варьирует от 3 до 10 тысяч евро.

«На сегодня этими протезами обеспечены двадцать азербайджанцев. Мы начали это сотрудничество для поддержки наших азербайджанских братьев. В предстоящий период хотим принять участие также в восстановлении и развитии Карабаха»,- добавил Алтынташ.

Следует отметить, что 1 апреля 2022 года Агентство Азербайджана по разминированию и турецкий Фонд подписали меморандум о взаимопонимании.

(Перевод: Фидан Мустафаева)