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В Азербайджане созданы необходимые условия для адаптации бывших осужденных в обществе - омбудсмен

Общество Материалы 25 ноября 2022 22:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане созданы необходимые условия для адаптации бывших осужденных в обществе - омбудсмен

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы необходимые условия для адаптации женщин-осужденных в обществе по окончании срока отбывания наказания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на мероприятии, посвященном вопросам гендерного равенства, в пенитенциарном учреждении №4.

Она отметила, что для женщин-осужденных здесь созданы возможности для изучения различных профессий, они изготавливают изделия ручной работы по профессиям, которые изучают.

"Осуществляется продажа этих изделий ручной работы, и с дохода от продажи женщины могут оказывать финансовую поддержку своим семьям. Также это играет важную роль для их саморазвития", - сказала омбудсмен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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