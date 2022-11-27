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В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 27 ноября 2022 11:11 (UTC +04:00)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступила информация об обнаружении военных боеприпасов в районе 76-го квартала города Сумгайыт.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве, в связи с поступившей информацией к месту происшествия была привлечена группа быстрого разминирования Службы спасения особого риска МЧС.

После того, как на месте происшествия совместно с правоохранителями были приняты соответствующие меры безопасности, было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, представляли собой два бронебойных танковых снаряда БР-281.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе досмотра на месте происшествия и прилегающей территории не обнаружено.

В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
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