Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, прогнозируется северо-восточный ветер.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в высокогорье возможен снег, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)