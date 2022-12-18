Туристический центр "Шахдаг" принимает по выходным 8 тыс. туристов

ГУСАР /Trend/ - В отелях центра отдыха «Шахдаг» могут разместиться в общей сложности 1200 человек. По выходным центр принимает восемь тысяч туристов.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сегодня на церемонии презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону, сообщил директор туристического центра «Шахдаг» Рустам Наджафов.

По его словам, даже в обычные дни центр отдыха посещает много туристов.

"Местные и иностранные туристы проявляют большой интерес к зимнему туризму. Все условия для этого созданы в туристическом центре "Шахдаг", - отметил директор центра.