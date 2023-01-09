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Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)

Общество Материалы 9 января 2023 09:22 (UTC +04:00)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня с ночных часов коммунальные структуры исполнительной власти столицы и связанные с ними ведомства в особом, усиленном режиме работы провели уборку снега с улиц, проспектов и пешеходных тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.

Как сообщили Trend в исполнительной власти Баку, в снежную погоду с помощью спецтехники были расчищены дороги и улицы от снега, автомобильные дороги обработаны солью и химическими реагентами. Всю ночь руководящие представители городской и районных исполнительных властей города Баку находились на участках и контролировали ход проводимых работ.

Помимо центра, уборочные работы проводятся также в населенных пунктах и ​​жилых массивах вокруг Баку.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
Бакинские улицы расчищают от снега (ФОТО)
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