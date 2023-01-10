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Непогода никак не повлияла на работу наземных станций Бакинского метрополитена (Дополнено)

Общество Материалы 10 января 2023 13:54 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:43)

БАКУ /Trend/ - 9 января из-за нестабильной погоды на территории Азербайджана проблем с электродепо и наземными станциями Бакинского метрополитена не возникало.

Об этом во вторник Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.​

Он отметил, что благодаря усиленной работе сотрудников метрополитена в ночное время железнодорожные рельсы и территория депо были взяты под контроль, территории были расчищены от снега.

Мамедов также отметил, что безопасная перевозка пассажиров осуществлялась на станциях метрополитена "Бакмил" и "Ходжасан".

"Пассажирские платформы обеих станций в настоящее время закрыты специальными зонтиками, проблем с перевозкой не возникло, так как на станциях есть крытые залы ожидания. В настоящее время обе станции осуществляют свою деятельность в обычном режиме", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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