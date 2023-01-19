В Азербайджане необходимы муниципальные реформы - Кямран Байрамов

БАКУ /Trend/ - Деятельность муниципалитетов неудовлетворительна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам сказал депутат Кямран Байрамов.

Он отметил, что у муниципалитетов низкий авторитет в обществе, а финансовые возможности ограничены. Депутат отметил, что в отношении муниципалитетов назрела острая необходимость реформ.

"Муниципальная сфера - это сфера, требующая реформ. Наша страна развивается день ото дня, наша экономика растет, достигаются успехи в области управления. А муниципалитеты продолжают работать в старом режиме. Это недопустимо. Так как муниципалитет - это учреждение, которое работает с непосредственно с гражданами. Поэтому объединение муниципалитетов должно быть ключевым вопросом. Сегодня в стране действуют 1 606 муниципальных образований, из которых 80% - именно сельские. Их эффективность очень низка, с трудом себя содержат, живут на государственные дотации.

В муниципалитетах даже собрания не проводятся. Решение принимается, документ направляется членам муниципалитета, которые также подписывают его. В муниципалитетах должна быть сформирована культура проведения собраний", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)