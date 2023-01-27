В 2022 г. органами прокуратуры Азербайджана обеспечено возмещение ущерба на сумму более 71 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году органами прокуратуры Азербайджана было обеспечено возмещение ущерба на сумму более 71,5 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что из общей суммы материального ущерба в размере 100 миллионов 609 тысяч манатов по уголовным делам, рассмотренным в органах прокуратуры, было обеспечено возмещение ущерба в 71 миллион 566 тысяч манатов, что составляет 71 процент от общей суммы.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)