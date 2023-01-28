Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторные услуги лицам, заразившимся коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, этот срок продлен с 1 января по 1 марта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)