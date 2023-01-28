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Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19

Общество Материалы 28 января 2023 16:00 (UTC +04:00)
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников в Баку, задействованных в борьбе с COVID-19

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БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторные услуги лицам, заразившимся коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, этот срок продлен с 1 января по 1 марта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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