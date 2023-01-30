Омбудсмен Азербайджана направила письмо главе Организации генеральной инспекции Ирана

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева направила официальное письмо руководителю Организации генеральной инспекции -- органа по правам человека Исламской Республики Иран Забихолле Ходайану.

Как сообщили в понедельник Trend в аппарате омбудсмена, в письме Сабина Алиева решительно осудила теракт, совершенный 27 января 2023 года в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране, и довела до внимания нарушение Венской конвенции 1961-го года о дипломатических сношениях и конвенции 1973-го года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов.

Омбудсмен Азербайджана призвала правозащитную организацию Ирана принять необходимые и неотложные меры в рамках своих полномочий для скорейшей передачи правосудию лиц, организовавших и участвовавших в совершении данного вероломного нападения.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)