В Азербайджане изъята из продажи партия лекарственного средства

БАКУ /Trend/ - Были отозваны некоторые серии швейцарского препарата "Дипроспан".

Как сообщили в пятницу Trend в Центре аналитической экспертизы, центр отозвал серии U038559 с датой истечения срока действия 10/2023, W002245 с датой истечения срока действия 11/2023, W009991 с датой истечения срока действия 01/2024, W015391 с датой истечения срока действия 03/2024, W025079 с датой истечения срока действия 06/2024 и W033463 с датой истечения срока действия 08/2024, Центр лекарственные средства серии U038559 с истекшим сроком годности 10/2023, содержащие 2,63 мг суспензии для инъекций по 1 мл, №5 в стеклянных ампулах, в пластиковой упаковке, в картонной коробке.

На основании обращения о добровольном отзыве швейцарской компанией Organon Central East GmbH, указанных серий лекарственных средств, было принято решение об их отзыве, запрете оптовой и розничной продажи и импорта.

Это означает, что лекарственные средства, выпущенные только с указанными сериями данного лекарственного средства, являются непригодными для использования.

(Перевод: Фидан Мустафаева)