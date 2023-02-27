Строительство дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд выполнено на 73 процента (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,6 километра (Зангезурский коридор), заложенной президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном Агентстве автомобильных дорог Азербайджана, автомобильная дорога спроектирована от села Ахмедбейли Физулинского района и строится в соответствии с международными стандартами автомобильных дорог I технической категории. Первый участок дороги длиной 77,5 км имеет 6 полос движения, а оставшийся участок 46,1 км - 4 полосы. Ширина дорожного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Общий процент выполнения работ по проекту составляет 73 процента:

- из 265 круглых труб уже построены 202, идут работы по закладке 32;

- из 41 прямоугольной трубы монтированы 26, продолжаются работы по закладке 4;

- из 55 переходов построены 44, идут работы над 2 переходами;

- из 27 мостов построены 12, а на 12 в настоящее время продолжаются строительные работы.

Также вдоль дороги ведется строительство трех автомобильных тоннелей общей протяженностью шесть километров и условно называемых Т1, Т2 и Т3.

Уже завершены буровые и бетонные работы в тоннеле Т1 средней протяженностью 1 020 метров и тоннеле Т2 протяженностью 1 822 метра.

В левом направлении тоннеля Т3 средней протяженностью 3 170 метров завершены буровые и бетонные работы, а в правом направлении данные работы близятся к завершению.

Согласно проекту на 70,2 км участке дороги протяженностью 123,6 км построено дорожное полотно. В настоящее время на участке, где завершено строительство дорожного полотна, ведутся работы по асфальтированию. Так, в среднем на 48-километровом участке был построен выравнивающий слой, на 38-километровом участке - нижний слой дорожного основания, а на 36-километровом участке - верхний слой дорожного основания. На 35 км дороги на отдельных участках уложены нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия. На других участках по указанным работам продолжаются строительные работы.

Согласно требованиям "Строительных норм и правил", основную часть строительных работ, осуществляемых под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, планируется завершить к 2025 году.

Автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд, являясь частью магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, имеет большое значение с точки зрения соединения других районов Азербайджана с Нахчыванской АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)