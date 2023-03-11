Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку: азербайджанский спортсмен вступает в борьбу в финале

БАКУ /Trend/ - В субботу, 11 марта, азербайджанский спортсмен Никита Симонов выступит в финале упражнения на кольцах на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Финальные соревнования в упражнении на кольцах стартуют в 13:00.

Соперниками Никиты Симонова в финале будут - Мехмет Айберк Косак (Турция), Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), Махди Ахмад Кохани (Иран), Ван Хан Фонг Нгуен (Вьетнам), Гуань-И Лин (Китайский Тайбэй), Винценц Хэк (Австрия) и Райли Лоос (США).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В финальных соревнованиях наряду с Никитой Симоновым (упражнение на кольцах), завтра, 12 марта, выступят азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).