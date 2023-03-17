В Азербайджане завершены назначения социальных выплат членам семей гражданских лиц, ставших шехидами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в послевоенный период 264 тысячами мер социальной поддержки были охвачены 122 тысячи людей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2022 году.

В отчете отмечено, что были осуществлены 16 011 социальных выплат 8 018 членам семей 3 037 шехидов и 86 гражданских лиц, ставших шехидами во время Отечественной войны.

"Завершены назначения социальных выплат членам семей всех гражданских шехидов. 3 708 инвалидам в войны были назначены 7 416 социальных выплат. Семьям шехидов, инвалидам войны и уязвимым слоям населения было предоставлено 4 500 квартир", - говорится в отчете.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)